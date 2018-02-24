Beşiktaş'ta Fenerbahçe galibiyeti primi 30 bin TL

Dev derbi öncesi Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe'nin geniş bir analizini yaptı.Rakiplerinin 5 oyuncuyla orta alanda sıkı pres yaptığına dikkat çeken Güneş, defanstan çıkarken gereksiz geri dönüşlerden ve riskli paslaşmalardan kaçınmaları gerektiğini, Bayern Münih maçında yaşanan kırmızı kart pozisyonuyla örneklendirerek futbolcularına anlattı.En ufak bir hata dahi istemeyen tecrübeli hoca, ligin kalan haftalarında hiçbir şekilde mazeretleri olmadığını ve şampiyonluk için bu maçı mutlaka kazanmaları gerektiğini öğrencilerine anlattı. Futbolcuların da gelen uyarılardan sonra hocalarına galibiyet sözü verdiği öğrenildi. Karşılaşmayı bekleyerek değil, hücum yaparak kazanacaklarını futbolcularına telkin eden Güneş, Fenerbahçe karşısında en büyük görevi de orta sahaya vermiş durumda.Derbiyi kazanıp zirvede puan farkını indirmek isteyen Beşiktaş'ta yönetimi takımı ayağa kaldırmak için devreye girdi. Kesenin ağzını açan Başkan Fikret Orman, yarınki maçın galibiyet primini 30 bin lira olarak belirledi. Maçtan sonra bu rakamın daha da artabileceği konuşuluyor.