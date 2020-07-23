Beşiktaş'ta Cenk Koray anıldı

Beşiktaş Kulübünün eski yönetim kurulu üyesi Cenk Koray, vefatının 20. yıl dönümünde anıldı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Eski yöneticilerimizden Cenk Koray'ı vefatının 20. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz." denildi.
Koray, 2000 yılında geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetmişti.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Eski yöneticilerimizden Cenk Koray'ı vefatının 20. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz." denildi.
Koray, 2000 yılında geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetmişti.