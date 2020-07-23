Beşiktaş'ta Cenk Koray anıldı

Beşiktaş, eski yönetim kurulu üyesi Cenk Koray'ın, vefatının 20. yıl dönümünde bir anma mesajı yayımladı.

Haber; AA
Beşiktaş'ta Cenk Koray anıldı
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23 Temmuz 2020 14:50
Beşiktaş Kulübünün eski yönetim kurulu üyesi Cenk Koray, vefatının 20. yıl dönümünde anıldı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Eski yöneticilerimizden Cenk Koray'ı vefatının 20. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Koray, 2000 yılında geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetmişti.



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