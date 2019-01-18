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Beşiktaş'ta, Akhisar maçı öncesi ayrılık kararı!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanılacak Akhisarspor - Beşiktaş karşılaşması öncesinde siyah-beyazlı cephede şok bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ta, Akhisar maçı öncesi ayrılık kararı!
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18 Ocak 2019 17:58
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanılacak Akhisarspor - Beşiktaş mücadelesi öncesinde siyah-beyazlılardan kadro dışı haberi geldi.

Buna göre siyah-beyazlılar, Brezilyalı golcü Vagner Love ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.

Beın Sports'un haberine göre Beşiktaş yönetimi, önce Vagner Love'u kadro dışı bırakma kararı aldı. Ardından oyuncu ile özel bir görüşme gerçekleştirdi ve yol ayrımına gelindi.

BÜYÜK UMUTLARLA GELMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'dan 3 milyon euro bedelle transfer edilen Love, istenilen performansı sergileyememiş ve eleştirilerin odak noktası olmuştu.

Brezilyalı futbolcu bu sezon Beşiktaş forması ile çıktığı 16 karşılaşmada 7 gol kaydetti.

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