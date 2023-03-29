Beşiktaşlı futbolculara tekme atan saldırgana 1 yıl 8 ay hapis

Ankara'da geçen yıl oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçı bitiminde sahaya girerek Beşiktaşlı futbolculara saldıran sanık B.Ö'ye, 'muhalefet' ve 'kasten yaralama' suçlarından 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
Eryaman Stadı'nda 4 Eylül 2022 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş futbol maçının bitiş düdüğünün çalındığı esnada kale arkası tribününden sahaya atlayarak Beşiktaşlı futbolculara tekme atan sanık B.Ö., hakkında Ankara Batı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılama neticesi S.Y.'ya 'muhalefet' suçundan 1 yıl 3 ay, 'kasten yaralama' suçundan 5 ay olmak üzere toplamda 1 yıl 8 ay hapis
Eryaman Stadı'nda 4 Eylül 2022 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş futbol maçının bitiş düdüğünün çalındığı esnada kale arkası tribününden sahaya atlayarak Beşiktaşlı futbolculara tekme atan sanık B.Ö., hakkında Ankara Batı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılama neticesi S.Y.'ya 'muhalefet' suçundan 1 yıl 3 ay, 'kasten yaralama' suçundan 5 ay olmak üzere toplamda 1 yıl 8 ay hapis
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