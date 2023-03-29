Beşiktaşlı futbolculara tekme atan saldırgana 1 yıl 8 ay hapis

MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçının ardından Beşiktaşlı futbolculara saldıran B.Ö.'ye 1 yıl 8 ay hapi verildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaşlı futbolculara tekme atan saldırgana 1 yıl 8 ay hapis
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Mart 2023 20:36
Ankara'da geçen yıl oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçı bitiminde sahaya girerek Beşiktaşlı futbolculara saldıran sanık B.Ö'ye, 'muhalefet' ve 'kasten yaralama' suçlarından 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Eryaman Stadı'nda 4 Eylül 2022 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş futbol maçının bitiş düdüğünün çalındığı esnada kale arkası tribününden sahaya atlayarak Beşiktaşlı futbolculara tekme atan sanık B.Ö., hakkında Ankara Batı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılama neticesi S.Y.'ya 'muhalefet' suçundan 1 yıl 3 ay, 'kasten yaralama' suçundan 5 ay olmak üzere toplamda 1 yıl 8 ay hapis

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery