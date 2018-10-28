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Beşiktaş'ın kayıp ikilisi Oğuzhan ve Tolgay!

Beşiktaş'ta 7. sezonunu yaşayan Oğuzhan ligde 89, 5. sezonunu geçiren Tolgay da 34 haftadır gol atamadı. 2 oyuncu düş kırıklığı yaşattı.

Kaynak: Takvim
Beşiktaş'ın kayıp ikilisi Oğuzhan ve Tolgay!
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28 Ekim 2018 04:53
Beşiktaş bu sezon ligde ve Avrupa'da beklentilerin çok altında kalırken Oğuzhan ve Tolgay Arslan performanslarıyla düş kırıklığı yaşattı.

Siyah-Beyazlı taraftarların da hedef tahtası haline gelen iki futbolcu hiçbir maçta kurtarıcı rolü üstlenemezken gol atmayı da unuttular.

Beşiktaş'ta 7. sezonunu geçiren Oğuzhan ligde 89 maçtır, 5. sezonunu yaşayan Tolgay Arslan da 34 maçtır ligde gol atamadı. Tolgay'ın ayrıca Beşiktaş forması altında ligde golü bulunmuyor.

İSTENMEYEN ADAM İLAN EDİLDİLER

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'in çok şey beklediği 2 futbolcu vasatın altında kalırken hayal kırıklığına neden oldu.

İstikrarlı bir görüntü veremeyen Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan bu sezon daha da dibe vururken Beşiktaşlı taraftarların tepkisini aldı. Tribünler iki futbolcuyu istenmeyen adam ilan etti.

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