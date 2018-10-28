Beşiktaş'ın kayıp ikilisi Oğuzhan ve Tolgay!

bu sezon ligde ve Avrupa'da beklentilerin çok altında kalırkenveperformanslarıyla düş kırıklığı yaşattı.Siyah-Beyazlı taraftarların da hedef tahtası haline gelen iki futbolcu hiçbir maçta kurtarıcı rolü üstlenemezken gol atmayı da unuttular.Beşiktaş'ta 7. sezonunu geçiren Oğuzhan ligde 89 maçtır, 5. sezonunu yaşayan Tolgay Arslan da 34 maçtır ligde gol atamadı. Tolgay'ın ayrıca Beşiktaş forması altında ligde golü bulunmuyor.Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'in çok şey beklediği 2 futbolcu vasatın altında kalırken hayal kırıklığına neden oldu.İstikrarlı bir görüntü veremeyen Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan bu sezon daha da dibe vururken Beşiktaşlı taraftarların tepkisini aldı. Tribünler iki futbolcuyu istenmeyen adam ilan etti.