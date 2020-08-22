Beşiktaş'ın Bentaleb'e ilgisi var, teklifi yok

Schalke'nin geçen sezonu Newcastle United'da kiralık olarak geçiren Cezayirli ofansif oyuncusu Nabil Bentaleb için Beşiktaş'ın takipte olduğu iddia edildi.



Bild'in sayfalarına taşınan haberde Schalke teknik direktörü Jochen Schneider Bentaleb'i kiralık olarak bu sezon da takımdan ayrılabileceği belirtilirken Beşiktaş ile birlikte Hellas Verona'nın takipte olduğu belirtildi. Bentaleb hakkında Schneider, "Bizimle transfer için resmi olarak irtibata geçen kimse olmadı. Somut bir gelişme olmadığı için onun takımda kalacağını varsayıyoruz." diye konuştu.



Schneider Bentaleb için resmi teklif gelmesi halinde ise görüşme yapmaya açık olduklarını söyledi.



Newcastle United formasını geçen sezon 12 kez sırtına geçiren Bentaleb 17 maça çıktı ancak skora katkı sağlayamadı.



