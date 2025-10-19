Beşiktaş, yeni Divan Başkanı'nı seçti!

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün yeni Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil oldu.
Ahmet Ükrmezgil, Olağan Divan Başkanlık Kurulu seçiminde diğer 4 adayı geçmeyi başardı.
Siyah-beyazlı kulüpte 15 Nisan 2017 tarihinden bu yana divan kurulu başkanlığı görevini yürüten Tevfik Yamantürk, temmuz ayında görevinden ayrılmıştı. Seçime 6 aydan az bir süre kaldığından divan başkanlık kurulu ikinci başkanı Fethi Hinginar, görevi üstlenmişti.
Olağan Divan Başkanlık Kurulu Seçimi sonuçları.
Ahmet Ürkmezgil: 683
Affan Keçeci: 486
Engin Baltacı: 357
Emir Tamer: 155
Ahmet Akpınar: 147
