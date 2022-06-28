Beşiktaş Weghorst'u İstanbul'a getiriyor

Transfer dönemini hareketli geçiren Beşiktaş'ta başta Weghorts olmak üzere önemli gelişmeler yaşanıyor.



beIN Sports'un haberine göre, Beşiktaş'ın forvet transferi konusunda ilk sırada yer alan Wout Weghorst'un 29 Haziran Çarşamba akşamı İstanbul'a geleceği ve sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atacağı kaydedildi.



WEGHORST'UN KARİYERİ



Hollanda kulübü FC Emmen'de profesyonel olan Weghorst, daha sonra Heracles Almelo'ya transfer oldu. AZ Alkmaar ile gösterdiği performans dikkat çeken Weghorst, Temmuz 2018'de 10.5 milyon euro bonservisle Wolfsburg'a transfer oldu. Hollandalı golcü, Ocak 2022'de ise 14 milyon euro karşılığı Burnley'e imza attı.



29 yaşındaki Wout Weghorst, Wolfsburg formasıyla çıktığı 118 Bundesliga maçında 59 gol kaydetmeyi başarmış ve 2022 Ocak ayında Burnley'e transfer olmuştu. Hollandalı oyuncu Burnley formasıyla çıktığı 20 lig maçında 2 gol 3 asistlik performans gösterdi.



CENK TOSUN TRANSFERİ DE BİTİYOR



Öte yandan siyah beyazlıların Cenk Tosun konusunda da işi imza aşamasına getirdiği ve Milli oyuncunun yakın zamanda imza atarak kampa katılacağı ifade edildi.



FASSNACHT'TA OLUMLU GELİŞMELER



Valerien Ismael'in ısrarla istediği Young Boyslu Christian Fassnacht için temasların başladığı da ifade edilirken görüşmelerin olumlu devam ettiği kaydedildi.



MULEKA 1-2 GÜN İÇERİSİNDE BELLİ OLACAK



Kanat transferi konusunda Muleka ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ın büyük aşama kaydettiği belirtilirken 1-2 gün içinde olumlu veya olumsuz haberin geleceği ifade edildi.





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