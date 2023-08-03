Beşiktaş, Vitor Hugo transferinde gaza bastı

Stopere Afrikalı olmayan takviye ararken gündemine Trabzonspor'un eski yıldızını alan Beşiktaş'ta transfere Şenol Güneş'in de onay vermesinin ardından görüşmeler hızlandı. Yönetim, deneyimli savunmacının menajerlerini İstanbul'a davet etti.
Vitor Hugo, Beşiktaş'a sıcak bakıyor
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'a geçtiğimiz günlerde sürpriz bir öneri gelmişti. Siyah-Beyazlılar'da Trabzonspor'un eski stoperi gündeme girmişti. Teknik direktör Şenol Güneş'in de onay vermesiyle beraber transferde görüşmeler hız kazandı. Bordo-Mavili takımdan ayrıldıktan sonra ülkesine dönen, ancak yeniden Avrupa'da ter dökmek isteyen deneyimli stoperin Beşiktaş seçeneğine sıcak baktığı ifade edildi.
Menajeri İstanbul'a davet edildi
Kurulan temasların olumlu seyretmesinin ardından Kartal, oyuncunun menajerlerini İstanbul'a davet etti. Yüz yüze yapılacak olan toplantının ardından transferin netleşmesi bekleniyor. Torino'da oynadığı dönemde de fazlasıyla gündemde olan oyuncu, eski flörtü olan Beşiktaş'ta forma giymeyi çok istiyor. Hugo için Trabzonspor da yeniden istekli, ancak Brezilyalı stoperin aklında yeni bir meydan okumanın içerisinde yer almak daha ağır basıyor.
Vitor Hugo, Beşiktaş'a sıcak bakıyor
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'a geçtiğimiz günlerde sürpriz bir öneri gelmişti. Siyah-Beyazlılar'da Trabzonspor'un eski stoperi gündeme girmişti. Teknik direktör Şenol Güneş'in de onay vermesiyle beraber transferde görüşmeler hız kazandı. Bordo-Mavili takımdan ayrıldıktan sonra ülkesine dönen, ancak yeniden Avrupa'da ter dökmek isteyen deneyimli stoperin Beşiktaş seçeneğine sıcak baktığı ifade edildi.
Menajeri İstanbul'a davet edildi
Kurulan temasların olumlu seyretmesinin ardından Kartal, oyuncunun menajerlerini İstanbul'a davet etti. Yüz yüze yapılacak olan toplantının ardından transferin netleşmesi bekleniyor. Torino'da oynadığı dönemde de fazlasıyla gündemde olan oyuncu, eski flörtü olan Beşiktaş'ta forma giymeyi çok istiyor. Hugo için Trabzonspor da yeniden istekli, ancak Brezilyalı stoperin aklında yeni bir meydan okumanın içerisinde yer almak daha ağır basıyor.