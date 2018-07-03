Beşiktaş ve Michael Lang için sürpriz itiraf

Beşiktaş'ın ilgilendiği ancak Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'a transfer olan Michael Lang için Basel cephesinden bir itiraf geldi.
Basel Sportif Direktörü Marco Streller, İsviçre basınına transfer gelişmeleri hakkında bilgi verirken, Lang'ın Beşiktaş'a gitmesini beklerken bir anda Gladbach'ın devreye girip transferi bitirdiğini dile getirdi.
'Michael Lang'ın ayrılmasını bekliyor muydunuz?' şeklinde sorulan soruyu yanıtlayan Marco Streller konuyla ilgili ''Lang'ın ayrılması çok da sürpriz olmadı. Aslında biz Beşiktaş'tan bir teklif almıştık. Biz de kendisine yeni bir sözleşme önerdik ama o kabul etmedi ve ayrılmak istediğini iletti. Daha sonra birden Gladbach çıktı. Onlardan bir teklif aldık. Lang da gitmek istedi ve transfer bitti'' ifadelerini kullandı.
Sağ kanatta görev yapan Lang'ı geçtiğimiz günlerde Borussia Mönchengladbach'a 2,8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Basel Sportif Direktörü Marco Streller, İsviçre basınına transfer gelişmeleri hakkında bilgi verirken, Lang'ın Beşiktaş'a gitmesini beklerken bir anda Gladbach'ın devreye girip transferi bitirdiğini dile getirdi.
'Michael Lang'ın ayrılmasını bekliyor muydunuz?' şeklinde sorulan soruyu yanıtlayan Marco Streller konuyla ilgili ''Lang'ın ayrılması çok da sürpriz olmadı. Aslında biz Beşiktaş'tan bir teklif almıştık. Biz de kendisine yeni bir sözleşme önerdik ama o kabul etmedi ve ayrılmak istediğini iletti. Daha sonra birden Gladbach çıktı. Onlardan bir teklif aldık. Lang da gitmek istedi ve transfer bitti'' ifadelerini kullandı.
Sağ kanatta görev yapan Lang'ı geçtiğimiz günlerde Borussia Mönchengladbach'a 2,8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın