28 Kasım
Kocaelispor-Gençlerbirliği
20:00
28 Kasım
Amed Sportif-Esenler Erokspor
0-159'
28 Kasım
Pendikspor-Manisa FK
20:00
28 Kasım
Mönchengladbach-RB Leipzig
22:30
28 Kasım
Getafe-Elche
23:00
28 Kasım
Como-Sassuolo
22:45
28 Kasım
Metz-Rennes
22:45
28 Kasım
PEC Zwolle-SC Heerenveen
22:00

Beşiktaş, Valentino Lazaro için devrede

Torino ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Valentino Lazaro için ve Beşiktaş dahil birçok kulüp harekete geçti.

calendar 28 Kasım 2025 18:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, Valentino Lazaro için devrede
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Torino ile sözleşmesi Haziran'da sona erecek olan Avusturyalı kanat beki Valentino Lazaro, kış transfer döneminin en dikkat çeken isimlerinden biri olmaya aday.

TRANSFERDE RAKİP KATAR EKİBİ

Hem sağ hem sol kanatta görev yapabilen 29 yaşındaki oyuncu için Katar temsilcisi Al-Duhail'in somut ilgi gösterdiği ve bir görüşme gerçekleştirerek şartları yokladığı belirtildi.

SERBEST KALACAK, TEKLİFLERİ BEKLİYOR

Lazaro, Ocak ayından itibaren herhangi bir kulüple bedelsiz şekilde ön sözleşme imzalayabilecek. Ancak deneyimli oyuncu acele etmiyor. Gelen teklifler arasından en doğru kararı vermek için süreci dikkatle takip ettiği kaydedildi. Bedelsiz transfer fırsatı birçok kulübün iştahını kabartmış durumda.


BEŞİKTAŞ YAKINDAN İZLİYOR

Al-Duhail'in yanı sıra Beşiktaş başta olmak üzere önemli uluslararası kulüplerin de Lazaro'yu yakından takip ettiği ifade ediliyor. Siyah-beyazlı gözlemcilerin bu sezonki performansını detaylı şekilde izlediği ve temasların önümüzdeki günlerde artabileceği belirtiliyor.

YAZ DÖNEMİNE DAMGA VURABİLİR

Her geçen gün daha fazla takımın radarına giren Valentino Lazaro için rekabetin giderek büyümesi bekleniyor. Önümüzdeki aylar, yaz döneminin en çekişmeli serbest oyuncu yarışlarından birine sahne olabilir.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 13 maçta forma giyen  Valentino Lazaro, bu maçlarda 1 asist yaptı.


 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.