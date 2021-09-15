Beşiktaş U19 takımı Dortmund'a 3-2 kaybetti

Beşiktaş U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nin ilk maçında evinde Borussia Dortmund'a 3-2 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş U19 takımı Dortmund'a 3-2 kaybetti
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15 Eylül 2021 16:38
Beşiktaş'ın Genç Takımı, UEFA Gençlik Ligi C grubu ilk maçındaB. Dortmund'un U19 takımı ile mücadele etti.

Tempolu bir oyuna sahne olan müsabakanın ilk yarısını 1-2 geride geçen siyah beyazlılar, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş'ın gollerini Cemal Azad Demir (P) ile Emirhan İlkhan kaydetti.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan maça siyah beyazlılar; Emre Bilgin, Egemen Tutar, Serkan Emrecan Terzi, Serdar Saatçı, Okan Ağrap, Berkay Vardar, Emirhan İlkhan, Demir Ege Tıknaz, Koray Yağcı, Emirhan Delibaş ve Cemal Azad Demir ilk on biriyle başladı.




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