Beşiktaş U19 takımı Dortmund'a 3-2 kaybetti

Beşiktaş'ın Genç Takımı, UEFA Gençlik Ligi C grubu ilk maçındaB. Dortmund'un U19 takımı ile mücadele etti.Tempolu bir oyuna sahne olan müsabakanın ilk yarısını 1-2 geride geçen siyah beyazlılar, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.Beşiktaş'ın gollerini Cemal Azad Demir (P) ile Emirhan İlkhan kaydetti.TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan maça siyah beyazlılar; Emre Bilgin, Egemen Tutar, Serkan Emrecan Terzi, Serdar Saatçı, Okan Ağrap, Berkay Vardar, Emirhan İlkhan, Demir Ege Tıknaz, Koray Yağcı, Emirhan Delibaş ve Cemal Azad Demir ilk on biriyle başladı.