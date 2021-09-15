Beşiktaş U19 takımı Dortmund'a 3-2 kaybetti

Beşiktaş'ın Genç Takımı, UEFA Gençlik Ligi C grubu ilk maçındaB. Dortmund'un U19 takımı ile mücadele etti.
Tempolu bir oyuna sahne olan müsabakanın ilk yarısını 1-2 geride geçen siyah beyazlılar, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.
Beşiktaş'ın gollerini Cemal Azad Demir (P) ile Emirhan İlkhan kaydetti.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan maça siyah beyazlılar; Emre Bilgin, Egemen Tutar, Serkan Emrecan Terzi, Serdar Saatçı, Okan Ağrap, Berkay Vardar, Emirhan İlkhan, Demir Ege Tıknaz, Koray Yağcı, Emirhan Delibaş ve Cemal Azad Demir ilk on biriyle başladı.
Tempolu bir oyuna sahne olan müsabakanın ilk yarısını 1-2 geride geçen siyah beyazlılar, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.
Beşiktaş'ın gollerini Cemal Azad Demir (P) ile Emirhan İlkhan kaydetti.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan maça siyah beyazlılar; Emre Bilgin, Egemen Tutar, Serkan Emrecan Terzi, Serdar Saatçı, Okan Ağrap, Berkay Vardar, Emirhan İlkhan, Demir Ege Tıknaz, Koray Yağcı, Emirhan Delibaş ve Cemal Azad Demir ilk on biriyle başladı.