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Beşiktaş, transferi bitiriyor: Mahmudu Bajo

Beşiktaş'ın bir süredir gündeminde olan Gambiyalı ön libero Mahmudu Bajo transferinde sona yaklaşıldı. Slovak basını, siyah beyazlıların Dunajska Streda ile anlaşma sağladığını öne sürdü.

calendar 12 Mayıs 2025 21:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, transferi bitiriyor: Mahmudu Bajo
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Yeni sezon öncesinde kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş'ta, bir süredir gündemde olan Mahmudu Bajo transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Slovakya basını, siyah beyazlıların genç ön liberoyla anlaşma sağladığını öne sürdü.

Slovakya'nın Futbalove Zakulisie adlı spor sitesinde yer alan habere göre; Beşiktaş, Dunajska Streda forması giyen 20 yaşındaki Mahmudu Bajo'nun transferi için kulübüyle anlaşmaya vardı. Siyah beyazlıların bu transfer karşılığında 2.7 milyon euro bonservis ve ek bonuslar ödeyeceği aktarıldı.

RESMİYETE KAVUŞMASI BEKLENİYOR

Beşiktaş'ın son yıllarda izlediği genç oyuncu odaklı transfer politikasına uygun bir profil çizen Mahmudu Bajo'nun, orta saha rotasyonunda önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Transferin kısa süre içinde resmiyete kavuşması gündemde.

BU SEZON NE YAPTI?

20 yaşındaki Gamibayalı ön libero, bu sezon 32 maçta 2 bin 555 dakika süre aldı ve takımına skor katkısı sağlayamadı. 

 

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