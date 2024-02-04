Beşiktaş transferi açıkladı!

Beşiktaş, Nottingham Forest'tan Joe Worrall ile görüşemelere başlandığını açıkladı.

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Beşiktaş transferi açıkladı!
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04 Şubat 2024 21:10
Son güncelleme 04 Şubat 2024 21:13
Beşiktaş, Nottingham Forest'tan Joe Worrall ile görüşemelere başlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a gelen Nottingham Forest'ın savunma oyuncusu Joe Worrall, takımımızın Trabzonspor ile oynadığı maçı Fiba Holding Onursal Başkanı Hüsnü Özyeğin'in locasında izledi." denildi.

ANLAŞMA ŞARTLARI

siyah-beyazlılar, Joe Worrall'ın kiralık transferi için Nottingham Forest ile anlaşma sağladı. Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcu için Nottingham Forest'a kiralama bedeli ödemeyecek. Siyah-beyazlılar, İngiliz futbolcuya 600 bin euro maaş verecek.

Nottingham Forest ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Worrall, bu sezon İngiliz ekibinde 9 maçta süre buldu.

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