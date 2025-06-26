Beşiktaş, Tolisso için transfer formülünü buldu!

Beşiktaş, Lyon'da başarılı bir sezon geçiren 31 yaşındaki yıldız Corentin Tolisso için temaslara başladı.
Fransız kulüple yapılacak ilk görüşmede Tolisso için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak.
31 yaşındaki Togo asıllı Fransız yıldız, 2017 yılında 42 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Bayern Münih'ten 15 milyon Euro bedelle 2022-2023 sezonunda Lyon'a geri döndü.
Geçen sezon 10 gol ve 9 asistlik performansıyla göz dolduran yıldız orta saha oyuncusu; 6, 8 ve 10 numara bölgelerinde forma giyebiliyor.
Fransız kulüple yapılacak ilk görüşmede Tolisso için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak.
31 yaşındaki Togo asıllı Fransız yıldız, 2017 yılında 42 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Bayern Münih'ten 15 milyon Euro bedelle 2022-2023 sezonunda Lyon'a geri döndü.
Geçen sezon 10 gol ve 9 asistlik performansıyla göz dolduran yıldız orta saha oyuncusu; 6, 8 ve 10 numara bölgelerinde forma giyebiliyor.
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