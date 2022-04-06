Beşiktaş taraftarından Ismael'e özel koreografi!

Beşiktaş'ta tüm gözler Valerien İsmael'e çevrilmiş durumda. Takımını başına getirildiği ilk gün sert eleştirilere maruz kalan Fransız çalıştırıcı, daha ilk haftasında camiadan geçer not almayı başardı.



İsmael, takımın başında sadece 6 kez idmana çıkarken, hemen ardından lig lideri ve şampiyonluk için geri sayıma geçen Trabzonspor'a konuk oldu. "Benim sistemin 3-4-3 ve bundan asla taviz vermem" diyen Fransız hocanın talebeleri, zorlu deplasmandan 1 puanla dönerken, takımın oynadığı futbol taraflı-tarafsız herkesin taktirini topladı.



TERMİNATÖR KONSEPTLİ KOREOGRAFİ



Hafta içindeki bir idmanda takımını Vodafone Park'ta taraftarlarla buluşturan Valerien İsmael için şimdi de taraftarlar benzer bir jest yapmak için kolları sıvadı.



Fransız teknik adam için yapılan imza töreninde Başkan Ahmet Nur Çebi, "Yeni hocamıza Terminatör" diyebilir miyiz sorusuna, "Benim için bir mahsuru yok, kendisi de isterse neden olmasın" yanıtını vermişti. Siyah-beyazlı taraftarların da teknik patron Valerien İsmael için cumartesi günü oynanacak Alanyapor maçı için ''Terminatör'' konseptli özel bir koreografi hazırladıkları öğrenildi.





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