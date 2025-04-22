Beşiktaş taraftarından Immobile'ye tepki: "Fotoğraf atma gol at"

Beşiktaş taraftarları, Ciro Immobile'nin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa tepki gösterdi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş taraftarından Immobile'ye tepki: 'Fotoğraf atma gol at'
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22 Nisan 2025 12:22

Beşiktaş'ın tecrübeli santrforu Ciro Immobile'ye siyah beyazlı taraftarlardan tepki geldi.

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, 1-1 sona eren Göztepe maçının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu.

35 yaşındaki santrfor altın ayakkabıyla olan fotoğrafı paylaşarak "Telefon, bu mücevheri anılardan çıkardı." ifadelerini kullanmıştı.

"FOTOĞRAF ATMA GOL AT"

Bu paylaşımın ardından siyah beyazlı taraftarlar "Fotoğraf atma gol at" şeklinde yorumlarda bulundu.

Ciro Immobile'nin paylaşımı:



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