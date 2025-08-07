07 Ağustos
Fredrikstad-FC Midtjylland
19:00
07 Ağustos
AEK Larnaca-Legia Warszawa
19:30
07 Ağustos
CFR Cluj-Braga
19:30
07 Ağustos
PAOK-Wolfsberger AC
20:30
07 Ağustos
Panathinaikos-Shakhtar
21:00
07 Ağustos
Servette-FC Utrecht
21:30
07 Ağustos
Rosenborg-Hammarby
19:00
07 Ağustos
Viking-Başakşehir
20:00
07 Ağustos
Anderlecht-FC Sheriff
21:00
07 Ağustos
St. Patrick's Athletic-Beşiktaş
21:45

Beşiktaş'tan yerli hamlesi

Orta saha rotasyonunu geliştirmek isteyen Beşiktaş, Tolgahan Şahin'i transferde gündemine aldı.

calendar 07 Ağustos 2025 09:39
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan yerli hamlesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve son olarak Wilfred Ndidi'yi kadrosuna bağlayan Beşiktaş, yerli rotasyonunu geliştirmek istiyor.

Bu kapsamda transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonu Avusturya ekiplerinden FC Liefering'de geçiren Tolgahan Şahin'i gündemine aldı.

Serbest statüde bulunan oyuncu Avusturya basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş'a katılmaya sıcak bakıyor.

PERFORMANSI

Tolgahan geçtiğimiz sezonda toplamda 21 maça çıktı ve 2 gol 1 asistlik katkıda bulundu.

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.