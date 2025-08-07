Beşiktaş'tan yerli hamlesi

David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve son olarak Wilfred Ndidi'yi kadrosuna bağlayan Beşiktaş, yerli rotasyonunu geliştirmek istiyor.
Bu kapsamda transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonu Avusturya ekiplerinden FC Liefering'de geçiren Tolgahan Şahin'i gündemine aldı.
Serbest statüde bulunan oyuncu Avusturya basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş'a katılmaya sıcak bakıyor.
PERFORMANSI
Tolgahan geçtiğimiz sezonda toplamda 21 maça çıktı ve 2 gol 1 asistlik katkıda bulundu.
