19 Eylül
Göztepe-Beşiktaş
20:00
19 Eylül
Serik Belediyespor-Bandırmaspor
1-0
19 Eylül
Ümraniye-Iğdır FK
0-0DA
19 Eylül
İstanbulspor-Arca Çorum FK
1-0DA
19 Eylül
Hatayspor-Boluspor
20:00
19 Eylül
VfB Stuttgart-St. Pauli
21:30
19 Eylül
Real Betis-Real Sociedad
22:00
19 Eylül
Lecce-Cagliari
21:45
19 Eylül
Lyon-Angers
21:45
19 Eylül
S. Rotterdam-FC Twente
21:00

Beşiktaş'tan VAR Hakemi Erkan Engin'e mesaj

Beşiktaş, bu akşam Göztepe ile oynayacağı maç öncesi VAR hakemi Erkan Engin'e göndermede bulundu.

Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan VAR Hakemi Erkan Engin'e mesaj
Bu akşam deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın VAR hakemi Erkan Engin hakkında sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

Siyah-beyazlı kulüp paylaşımında, "Lütfen bugün 'VAR' ol Erkan Engin!" ifadelerine yer verdi.

Beşiktaş, bu mesajını daha önce tartışmalı kararların yaşandığı Hatayspor, Göztepe, Bodrum FK ve Alanyaspor maçlarından karelerin bulunduğu bir görselle destekledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
