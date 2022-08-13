BOYD'A SİVASSPOR TALİP

TAKAS PLANI OLMADI

Beşiktaş'ta yeni sezonda kadroda düşünülmeyen futbolculardan biri olan Tyler Boyd, Sivasspor'un radarında bulunuyor. Daha önce de kiralık olarak transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu için temaslar başladı. Ancak; Sivasspor, futbolcunun alacakları karşılığında bonservisini alıp boşa çıkmasını bekliyor.Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael, Boyd'un planları arasında yer almadığını futbolcuya iletti. Boyd da kendisine takım bakmaya başladı. Daha önce Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen futbolcu, kendisine talip olan Sivasspor'a sıcak bakıyor. Beşiktaş yöneticilerinin de Boyd konusunda kolaylık sağlayacağı gündemde.Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i isteyen Beşiktaş, bu transfer için Boyd'u takasta kullanmayı önermiş ancak Sivasspor bu teklifi kabul etmemiş, transferin ancak bonservis bedeli ödenmesi halinde gerçekleşebileceğini iletmişti. Siyah-beyazlıların, 21 yaşındaki futbolcuyu 10 milyon TL karşılığında kadrosuna katması bekleniyor.