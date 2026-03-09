09 Mart
Beşiktaş'tan TFF'ye 4 soruluk dilekçe!

Beşiktaş, derbi maçı sonrası VAR ile ilgili yaptığı açıklamada yer alan soruları, dilekçe olarak TFF'ye de gönderdi ve aynı soruları yöneltti.

calendar 09 Mart 2026 09:10
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Derbide sahasında Galatasaray'a kaybeden Beşiktaş'ta hakem ve VAR ile ilgili tepkiler devam ediyor.

Beşiktaş, Galatasaray ile oynadığı maçın ardından bir açıklama yapmış ve TFF'ye seslenmişti.

Siyah-beyazlılar, derbi maçı sonrası VAR ile ilgili yaptığı açıklamada yer alan soruları, dilekçe olarak TFF'ye de gönderdi ve aynı soruları yöneltti.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, bu hafta içinde federasyona gitmesi ve görüşme yapması bekleniyor.

Beşiktaş, Galatasaray derbisinin ardından şu açıklamayı yapmıştı:

"Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'la oynadığımız maç sırasında Riva'daki VAR merkezinde yaşananlarla ilgili aşağıdaki sorularımıza cevap vermesini ivedilikle talep ediyoruz.

VAR merkezinde ve çevresinde kimler bulunmaktadır, VAR odasını ve odanın bulunduğu koridoru sesli bir şekilde kayıt altına alan kamera veya kameralar bulunmakta mıdır?

Portekizli VAR eğitmenleri, maç esnasında VAR odasında yer almakta mıdır? Eğer VAR odasında yer alıyorlarsa karar verme süreçlerine dahil oluyorlar mıdır?

Eğitmen adı altında görev yaptıkları söylenen Portekizli eğitmenlerin maç esnasında orada olmalarını gerektiren federasyonda herhangi bir görevleri var mıdır?

VAR merkezinin içinde veya koridorunda, maç oynandığı sırada orada bulunmaması gereken kişi veya kişiler var mıdır?

Şeffaf ve adil bir yönetim sözüyle göreve gelen Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin sorularımıza hemen cevap vermesi elzemdir.

Beşiktaş JK olarak; Galatasaray'la oynadığımız müsabakanın VAR odası ve odanın bulunduğu koridorun kamera kayıtlarının tarafımızla paylaşmasını talep eder, bu talebimizi Türkiye Futbol Federasyonu başta olmak üzere kamuoyunun bilgisine sunarız."

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
8 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
9 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
