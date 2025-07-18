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Beşiktaş'tan Solskjaer destekli Garnacho harekatı!

Manchester United'ın sürekli oynayabileceği bir takıma kiralamayı düşündüğü Alejandro Garnacho'ya kanca atan Beşiktaş, tüm imkanları seferber etti. Solskjaer de eski öğrencisini ikna etmek için devrede.

calendar 18 Temmuz 2025 08:31
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan Solskjaer destekli Garnacho harekatı!
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Kadrosuna Abraham ve Orkun kökçü gibi iki önemli takviye yapan Beşiktaş, şimdi daha büyük bir hedefe yöneldi.

Kanat transferi konusunda adeta gözünü karartan ve "En iyisini alacağım onu bulmadan da getirmeyeceğim" diyen Başkan Serdal Adalı'nın Manchester United'dan Alejandro Garnacho'nun peşine düştüğü ortaya çıktı.

DEVAMLI OYNAMA GARANTİLİ TEKLİF

İngiltere'deki temasları sırasında Manchester United'ın Arjantinli yıldızı daha fazla süre alacağı bir takıma kiralamayı düşündüğü bilgisini alan Başkan Serdal Adalı hemen harekete geçti.

21 yaşındaki oyuncuyla menajerler aracılığıyla temas kurup oynama garantili teklif sunuldu. Teknik Direktör Solskjaer'in de Manchester United'ı çalıştırdığı dönemden tanıdığı genç futbolcuyu ikna etmek için devreye girdiği öğrenildi. 



 

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