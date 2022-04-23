Beşiktaş'tan Ozan Tufan'a 'Bize gel' teklifi

Beşiktaş'ın transfer listesine bir isim daha eklendi. Transferde yerli oyunculara ağırlık verecek olan siyah beyazlılar, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ı istiyor.Türkiye Gazetesi'nden Murad Tamer'in haberine göre; Siyah beyazlı yöneticiler 27 yaşındaki oyuncuya, "Çok güçlü bir kadro kuruyoruz. Gelecek sezondan itibaren şampiyonluklara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sen de bize katıl ve kariyerine şampiyonluk ekle" mesajını gönderdi.Siyah beyazlı yönetimin, Ozan Tufan için yıllık 1 milyon avro civarında ücret düşündüğü; milli oyuncunun da Beşiktaş'a transferine sıcak baktığı öğrenildi. Beşiktaş yönetimi, Ozan Tufan'ın transferinde istediği sonucu alamazsa rotayı İspanya'ya kıracak. Celta Vigo'daki sözleşmesi sona erecek olan Okay Yokuşlu da listede yer alıyor. Siyah beyazlılar iki isimden birini kadroya katmak istiyor.