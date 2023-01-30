Beşiktaş'tan Okay Yokuşlu sürprizi!

Spor Toto Süper Lig'de art arda 5 maç kazanarak şampiyonluk ümitlerini canlı tutan Beşiktaş, orta saha sahasını güçlendirmek için atağa kalktı.



Gedson Fernandes'in çok yalnız kaldığını düşünen teknik direktör Şenol Güneş buraya takviye istedi. Siyah-beyazlı takım da Okay Yokuşlu'yu renklerine bağlamayı planlıyor.



Kartal kariyerini West Bromwich Albion'de sürdüren 28 yaşındaki futbolcu için İngiliz ekibiyle görüşmeye başladı. Okay'ın da sıcak baktığı öğrenildi. Bu gelişme yöneticileri daha da motive etti.



Okay Yokuşlu sezon başında Celta Vigo'dan West Bromwich Albion'a geçmişti. Beşiktaş, İngiliz temsilcisine satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunacak.



WEST BROMWICH'TE DÜZENLİ OYNADI



28 yaşındaki orta saha oyuncusunun da Türkiye'ye dönmeye sıcak bakması, Kartal'ın pazarlıkta elini güçlendiriyor. West Bromwich Albion'da iyi bir sezon geçiren tecrübeli orta saha oyuncusu 28 maçın 24'ünde forma giydi. Bunların 20'sinde ilk 11'de başladı. 3 golü bulunuyor. Attığı gollerle takımına 6 puan kazandırdı. Orta saha ve stoperde oynayabiliyor.



