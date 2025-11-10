Beşiktaş'tan Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu için açıklama!

Beşiktaş, bahis soruşturmasında adı geçen Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu için açıklama yaptı.

calendar 10 Kasım 2025 20:43 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2025 21:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu için açıklama!
Beşiktaş Kulübü, bahis soruşturması kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen futbolcuları Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'nun masum olduğuna inanıldığını açıkladı. 

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yürütülen bahis soruşturmasının dikkatle takip edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Başta futbolcularımızın kişilik hakları ve aileleri ile mensup oldukları camiamızı yakından ilgilendiren bu hassas durumla ilgili sürecin, evrensel hukuk normu olan masumiyet karinesi göz önünde bulundurularak büyük bir titizlikle ilerletilmesi elzemdir. İki futbolcumuzun da masum olduklarına inancımız tamdır. Tarafımızca TFF nezdinde girişimlere ivedilikle başlanacaktır. Söz konusu futbolcularımız da yarın sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek hukuki itirazlarını yapacaktır. Beşiktaş Kulübü olarak, konunun takipçisi olduğumuzu ve Türkiye Futbol Federasyonu ile temas halinde bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız." 



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
