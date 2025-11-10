Beşiktaş Kulübü, bahis soruşturması kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen futbolcuları Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'nun masum olduğuna inanıldığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yürütülen bahis soruşturmasının dikkatle takip edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Başta futbolcularımızın kişilik hakları ve aileleri ile mensup oldukları camiamızı yakından ilgilendiren bu hassas durumla ilgili sürecin, evrensel hukuk normu olan masumiyet karinesi göz önünde bulundurularak büyük bir titizlikle ilerletilmesi elzemdir. İki futbolcumuzun da masum olduklarına inancımız tamdır. Tarafımızca TFF nezdinde girişimlere ivedilikle başlanacaktır. Söz konusu futbolcularımız da yarın sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek hukuki itirazlarını yapacaktır. Beşiktaş Kulübü olarak, konunun takipçisi olduğumuzu ve Türkiye Futbol Federasyonu ile temas halinde bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız."
Beşiktaş'tan Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu için açıklama!
Beşiktaş, bahis soruşturmasında adı geçen Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu için açıklama yaptı.
Beşiktaş Kulübü, bahis soruşturması kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen futbolcuları Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'nun masum olduğuna inanıldığını açıkladı.
