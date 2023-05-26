Beşiktaş'tan Maxim için ilk ve son teklif

Beşiktaş, kiralık sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Alexandru Maxim'i takımda tutmak için fazla ısrar etmeyecek.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'tan Maxim için ilk ve son teklif
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Mayıs 2023 08:38
Alexandru Maxim
Alexandru Maxim
Beşiktaş
Beşiktaş, kiralık sözleşmesi sezon sonu bitecek isimlerden Alexandru Maxim'i kadrosunda tutmak için fazla ısrarcı olmayacak.

32 yaşındaki Rumen yıldız, deprem felaketi ardından Gaziantep FK'dan kiralanmıştı. Siyah-beyazlıların satın alma opsiyonu bulunmayan Maxim için Gaziantep FK'ya 1 milyon euro civarında teklif yapacağı belirlendi. Kırmızı-siyahlıların kabul etmemesi halinde temmuz ayında 33 yaşına girecek deneyimli futbolcu için yeni teklif yapılmayacağı aktarıldı.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Şenol Güneş'in 10 lig maçında 242 dakika şans tanıdığı Maxim, gol ve asist katkısı yapamazken genel olarak beklentilerin altında kaldı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery