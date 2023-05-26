Beşiktaş, kiralık sözleşmesi sezon sonu bitecek isimlerden Alexandru Maxim'i kadrosunda tutmak için fazla ısrarcı olmayacak.32 yaşındaki Rumen yıldız, deprem felaketi ardından Gaziantep FK'dan kiralanmıştı. Siyah-beyazlıların satın alma opsiyonu bulunmayan Maxim için Gaziantep FK'ya 1 milyon euro civarında teklif yapacağı belirlendi. Kırmızı-siyahlıların kabul etmemesi halinde temmuz ayında 33 yaşına girecek deneyimli futbolcu için yeni teklif yapılmayacağı aktarıldı.Şenol Güneş'in 10 lig maçında 242 dakika şans tanıdığı Maxim, gol ve asist katkısı yapamazken genel olarak beklentilerin altında kaldı.