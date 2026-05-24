Beşiktaş'tan Kurban Kurbanov iddilarına net yanıt

Son günlerde Türkiye ve yerel basında, Karabağ Teknik Direktörü Kurban Kurbanov'un, Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında yer aldığı yönünde iddialar gündeme geldi.
İddialarda, kısa süre önce Sergen Yalçın ile yollarını ayıran siyah-beyazlı ekibin takımın başına getirmek istediği isimlerden birinin Kurban Kurbanov olduğu öne sürüldü. Ayrıca yönetimin 54 yaşındaki teknik adamla temas kurduğu da ileri sürüldü.
Kurbanov ise Azerbaycan Premier Ligi'nin 33. haftasında Sumqayıt ile oynanan ve 4-3 kazanılan maçın ardından konuyla ilgili soruya yanıt verdi. Deneyimli çalıştırıcı, "Karabağ ile sözleşmem devam ediyor" ifadelerini kullandı.
ÖNDER ÖZEN'DEN YALANLAMA
İddiaların ardından konuyu netleştirmek adına Beşiktaş Sportif Direktörü Önder Özen'e ulaşıldı. Özen, Teleqraf'a yaptığı açıklamada söz konusu haberleri yalanladı.
Önder Özen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Şu anda yeni teknik direktör konusunda isimler netleşmiş değil. Kurban Kurbanov ile ilgili herhangi bir girişimimiz veya ilgimiz bulunmuyor. Kurban hoca çok değerli ve son derece başarılı bir teknik adam. Kendisine büyük saygı duyuyoruz. Ancak şu anda Beşiktaş kulübünün gündeminde böyle bir konu yer almıyor. Son olarak şunu da belirtmek isterim ki, kulübün bu konuyla ilgili herhangi bir bilgisi yok ve çıkan haberlerin de kulüple hiçbir bağlantısı bulunmuyor."
Öte yandan Kurban Kurbanov, 2008 yılından bu yana Qarabağ'ın teknik direktörlük görevini sürdürüyor.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|34
|24
|5
|5
|77
|30
|77
|2
|Fenerbahçe
|34
|21
|11
|2
|77
|37
|74
|3
|Trabzonspor
|34
|20
|9
|5
|61
|39
|69
|4
|Beşiktaş
|34
|17
|9
|8
|59
|40
|60
|5
|Başakşehir
|34
|16
|9
|9
|58
|35
|57
|6
|Göztepe
|34
|14
|13
|7
|42
|32
|55
|7
|Samsunspor
|34
|13
|12
|9
|46
|45
|51
|8
|Rizespor
|34
|10
|11
|13
|46
|52
|41
|9
|Konyaspor
|34
|10
|10
|14
|43
|50
|40
|10
|Kocaelispor
|34
|9
|10
|15
|26
|38
|37
|11
|Alanyaspor
|34
|7
|16
|11
|41
|41
|37
|12
|Gaziantep FK
|34
|9
|10
|15
|43
|58
|37
|13
|Kasımpaşa
|34
|8
|11
|15
|33
|49
|35
|14
|Gençlerbirliği
|34
|9
|7
|18
|36
|47
|34
|15
|Eyüpspor
|34
|8
|9
|17
|33
|48
|33
|16
|Antalyaspor
|34
|8
|8
|18
|33
|55
|32
|17
|Kayserispor
|34
|6
|12
|16
|27
|62
|30
|18
|Karagümrük
|34
|8
|6
|20
|31
|54
|30