24 Mayıs
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
19:00
24 Mayıs
SSC Napoli-Udinese
19:00
24 Mayıs
Bolton Wanderers-Stockport County
15:00
24 Mayıs
St.Truiden-KV Mechelen
19:30
24 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
19:30
24 Mayıs
Club Brugge-Gent
19:30
24 Mayıs
Ajax-FC Utrecht
0-041'
24 Mayıs
Verona-Roma
21:45
24 Mayıs
Torino-Juventus
21:45
24 Mayıs
AC Milan-Cagliari
21:45
24 Mayıs
Lecce-Genoa
21:45
24 Mayıs
Cremonese-Como
21:45
24 Mayıs
Parma -Sassuolo
16:00
24 Mayıs
Brighton-M. United
18:00
24 Mayıs
Villarreal-Atletico Madrid
22:00
24 Mayıs
West Ham United-Leeds United
18:00
24 Mayıs
Tottenham-Everton
18:00
24 Mayıs
Sunderland-Chelsea
18:00
24 Mayıs
N. Forest-Bournemouth
18:00
24 Mayıs
M.City-Aston Villa
18:00
24 Mayıs
Liverpool-Brentford
18:00
24 Mayıs
Fulham-Newcastle
18:00
24 Mayıs
C.Palace-Arsenal
18:00
24 Mayıs
Burnley-Wolves
18:00
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Beşiktaş'tan Kurban Kurbanov iddilarına net yanıt

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, Kurban Kurbanov'un Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında yer aldığı iddialarını yalanladı.

calendar 24 Mayıs 2026 13:33
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Son günlerde Türkiye ve yerel basında, Karabağ Teknik Direktörü Kurban Kurbanov'un, Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında yer aldığı yönünde iddialar gündeme geldi. 

İddialarda, kısa süre önce Sergen Yalçın ile yollarını ayıran siyah-beyazlı ekibin takımın başına getirmek istediği isimlerden birinin Kurban Kurbanov olduğu öne sürüldü. Ayrıca yönetimin 54 yaşındaki teknik adamla temas kurduğu da ileri sürüldü. 

Kurbanov ise Azerbaycan Premier Ligi'nin 33. haftasında Sumqayıt ile oynanan ve 4-3 kazanılan maçın ardından konuyla ilgili soruya yanıt verdi. Deneyimli çalıştırıcı, "Karabağ ile sözleşmem devam ediyor" ifadelerini kullandı. 

ÖNDER ÖZEN'DEN YALANLAMA

İddiaların ardından konuyu netleştirmek adına Beşiktaş Sportif Direktörü Önder Özen'e ulaşıldı. Özen, Teleqraf'a yaptığı açıklamada söz konusu haberleri yalanladı. 

Önder Özen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda yeni teknik direktör konusunda isimler netleşmiş değil. Kurban Kurbanov ile ilgili herhangi bir girişimimiz veya ilgimiz bulunmuyor. Kurban hoca çok değerli ve son derece başarılı bir teknik adam. Kendisine büyük saygı duyuyoruz. Ancak şu anda Beşiktaş kulübünün gündeminde böyle bir konu yer almıyor. Son olarak şunu da belirtmek isterim ki, kulübün bu konuyla ilgili herhangi bir bilgisi yok ve çıkan haberlerin de kulüple hiçbir bağlantısı bulunmuyor." 

Öte yandan Kurban Kurbanov, 2008 yılından bu yana Qarabağ'ın teknik direktörlük görevini sürdürüyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
