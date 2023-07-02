Beşiktaş'tan, Joe Aribo için İngiltere çıkarması

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta orta saha transferi için sürpriz bir gelişme yaşandı.
Afrika basınında yer alan habere göre; Beşiktaş yöneticileri, Southampton'da forma giyen Joe Aribo için görüşmeler yapmak üzere İngiltere'ye gitti.
Haberde, Premier Lig'den düşen Southampton'dan ayrılmaya hazırlanan Joe Aribo'ya Beşiktaş'ın dışında İskoçya'dan da bazı tekliflerin olduğu aktarıldı.
Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 21 maça çıkan 26 yaşındaki orta saha bu maçlarda 2 gol kaydetmişti.
Afrika basınında yer alan habere göre; Beşiktaş yöneticileri, Southampton'da forma giyen Joe Aribo için görüşmeler yapmak üzere İngiltere'ye gitti.
Haberde, Premier Lig'den düşen Southampton'dan ayrılmaya hazırlanan Joe Aribo'ya Beşiktaş'ın dışında İskoçya'dan da bazı tekliflerin olduğu aktarıldı.
Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 21 maça çıkan 26 yaşındaki orta saha bu maçlarda 2 gol kaydetmişti.