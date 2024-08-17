Beşiktaş'tan İspanyol yıldıza kanca!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Sol stoperde ısrar eden Giovanni van Bronckhorst, aradığı ismi La Liga'da buldu. Hocanın da onanıyla Beşiktaş, Real Sociedad'ın tecrübeli defansı Jon Pacheco'nun peşine düştü.

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Beşiktaş'tan İspanyol yıldıza kanca!
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17 Ağustos 2024 10:19
Sol stoper için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, önümüzdeki günlerde Real Sociedad'ın savunmacısı Jon Pacheco'ya teklif yapacağı kaydedildi.

Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 geçerek unutulmaz bir galibiyet alan Beşiktaş, ligin ilk haftasında da Samsunspor'u 2-0'la geçmişti. Antalya maçının hazırlıklarına devam eden Kartal'da, bir yandan da defans hattına yapılacak takviye bekleniyor. Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu harici defans hattını güçlendirmek isteyen Siyah- Beyazlılar, savunmaya bir transfer daha yapmak için çalışmalarına devam ediyor. Taraftarlar ise müjdeli haberi bekliyor.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE HAMLE

Sol stoperde ısrar eden Giovanni van Bronckhorst, aradığı ismi La Liga'da buldu. Hocanın da onanıyla Beşiktaş, Real Sociedad'ın tecrübeli defansının peşine düştü. Kartal'ın önümüzdeki günlerde Jon Pacheco'nun transferi için hamle yapacağı öne sürüldü.



SÖZLEŞMESI 2027'YE KADAR

İspanyol futbolcu geçen sezon takımında çıktığı 31 maçta, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Değeri 15 milyon Euro olan 1.84 boyundaki stoperin, Real Sociedad ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

UZUN BOYUYLA HAVADAN ETKİLİ

23 yaşındaki futbolcu, La Liga'da gösterdiği performansla transfer döneminde diğer kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı. 

 
 

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