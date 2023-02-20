Beşiktaş'tan fırsat transferi: Andrey Santos

Beşiktaş, İngiltere'de çalışma vizesine takılan ve oynama izni alamayan Andrey Santos için Chelsea ile görüştü.

, Fotoğraf; chelseafc.com
Abone Ol
Beşiktaş'tan fırsat transferi: Andrey Santos
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Şubat 2023 11:19
Beşiktaş, İngiltere'de çalışma vizesine takılan Andrey için Chelsea ile görüşmelere başladı...

Chelsea'nin Vasco da Gama'dan kadrosuna kattığı, ancak gerekli vizeyi alamadığı için Premier Lig ekibi tarafından kiraya verilmek zorunda olan 18 yaşındaki yıldız adayı için siyah-beyazlıların en büyük rakibinin Palmeiras olduğu belirtildi.

Portekiz basınındaki habere göre; Chelsea'nin Avrupa'ya uyum sağlaması açısından Andrey'i Brezilya'ya göndermek yerine Beşiktaş'ı seçeceği iddia edildi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ