Beşiktaş'tan fırsat transferi: Andrey Santos

Beşiktaş, İngiltere'de çalışma vizesine takılan Andrey için Chelsea ile görüşmelere başladı...



Chelsea'nin Vasco da Gama'dan kadrosuna kattığı, ancak gerekli vizeyi alamadığı için Premier Lig ekibi tarafından kiraya verilmek zorunda olan 18 yaşındaki yıldız adayı için siyah-beyazlıların en büyük rakibinin Palmeiras olduğu belirtildi.



Portekiz basınındaki habere göre; Chelsea'nin Avrupa'ya uyum sağlaması açısından Andrey'i Brezilya'ya göndermek yerine Beşiktaş'ı seçeceği iddia edildi.





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