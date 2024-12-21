Beşiktaş'tan çok kötü istatistik!

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Beşiktaş, sahasında kazandığı Fenerbahçe maçı sonrası çıktığı 2. maçından da galibiyet alamadı.
Siyah beyazlı takım, bu sonuçla birlikte ligde oynadığı son 8 lig maçının sadece 1'ini kazandı.
Beşiktaş'ın ligdeki son 8 maçı;
2-1 Galatasaray
1-3 Kasımpaşa
0-0 Başakşehir
2-4 Göztepe
1-1 Hatayspor
1-0 Fenerbahçe
2-1 Adana Demirspor
1-1 Alanyaspor
Beşiktaş, sahasında kazandığı Fenerbahçe maçı sonrası çıktığı 2. maçından da galibiyet alamadı.
Siyah beyazlı takım, bu sonuçla birlikte ligde oynadığı son 8 lig maçının sadece 1'ini kazandı.
Beşiktaş'ın ligdeki son 8 maçı;
2-1 Galatasaray
1-3 Kasımpaşa
0-0 Başakşehir
2-4 Göztepe
1-1 Hatayspor
1-0 Fenerbahçe
2-1 Adana Demirspor
1-1 Alanyaspor
❌2-1 Galatasaray
❌1-3 Kasımpaşa
⭕0-0 Başakşehir
❌2-4 Göztepe
⭕1-1 Hatayspor
✅1-0 Fenerbahçe
❌2-1 Adana Demirspor
⭕1-1 Alanyaspor
🔔Beşiktaş, ligde oynadığı son 8 maçta 1 galibiyet aldı. pic.twitter.com/7rCqs9ByDN
— Sporx (@sporx) December 21, 2024