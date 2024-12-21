Beşiktaş'tan çok kötü istatistik!

Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, ligde oynadığı son 8 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan çok kötü istatistik!
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21 Aralık 2024 21:10
Son güncelleme 21 Aralık 2024 21:53
Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş, sahasında kazandığı Fenerbahçe maçı sonrası çıktığı 2. maçından da galibiyet alamadı.

Siyah beyazlı takım, bu sonuçla birlikte ligde oynadığı son 8 lig maçının sadece 1'ini kazandı.

Beşiktaş'ın ligdeki son 8 maçı;

2-1 Galatasaray
1-3 Kasımpaşa
0-0 Başakşehir
2-4 Göztepe
1-1 Hatayspor
1-0 Fenerbahçe
2-1 Adana Demirspor
1-1 Alanyaspor




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