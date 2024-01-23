Beşiktaş'ta yönetim ve oyunculara tepki!

Süper Lig'de sahasında ağırladığı Adana Demirspor'la 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta taraftarlardan yönetime ve oyunculara tepki geldi.
Siyah-beyazlı taraftarlar, maçın ardından, "Hasan Arat transferler nerede?" şeklinde tezahürat yaptı.
Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, maçın bitiş düdüğü sonrası kendi oyuncularına da tepki gösterdi.
Siyah-beyazlı taraftarlar, maçın ardından, "Hasan Arat transferler nerede?" şeklinde tezahürat yaptı.
Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, maçın bitiş düdüğü sonrası kendi oyuncularına da tepki gösterdi.