Beşiktaş'ta yönetim ve oyunculara tepki!

Beşiktaşlı taraftarlar, Adana Demirspor karşılaşmasının ardından, "Hasan Arat transferler nerede?" şeklinde tezahürat yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta yönetim ve oyunculara tepki!
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23 Ocak 2024 22:02
Süper Lig'de sahasında ağırladığı Adana Demirspor'la 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta taraftarlardan yönetime ve oyunculara tepki geldi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, maçın ardından, "Hasan Arat transferler nerede?" şeklinde tezahürat yaptı.

Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, maçın bitiş düdüğü sonrası kendi oyuncularına da tepki gösterdi.

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