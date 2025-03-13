Beşiktaş'ta yeni transferler düşündürdü!

Beşiktaş, ara transfer döneminde rakiplerinin aksine kadrosuna yaptığı iki genç oyuncu takviyesiyle dikkat çekmişti.



Siyah beyazlılar Ekvador ekibi Independiente'den transfer ettiği 19 yaşındaki Keny Arroyo 4 maçta şans buldu 1 gol attı.



Beşiktaş'ın Kolombiya ekibi La Equidad'dan transfer etitği 20 yaşındaki orta saha Elan Ricardo ise geldiğinden beri forma şansı bulamadı.



TARAFTARLAR HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI



İki genç oyuncudan beklentisi yüksek olan siyah-beyazlı taraftarlar Arroyo'nun çok sık top kaybı yapması ve etkisiz görüntüsü son oynanan Gaziantep maçında da devam edince hayal kırıklığına uğradı.



