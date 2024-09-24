Beşiktaş Futbol Akademisi, kulübe yeni sporcular kazandırma amaçlı anlaşmalarına bir yenisini ekleyerek, Ümraniye Hekimbaşıspor Kulübü ile iş birliği ve kardeş kulüp protokolü imzaladı.



Beşiktaş adına Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi'nin imzaladığı protokol kapsamında, siyah beyazlı kulübün akademisinde bulunan tüm yaş grupları ile Ümraniye Hekimbaşı arasında hazırlık maçları oynanması, tesis kullanımı ve profesyonel ekip değişimleri gibi konularda iş birliği yapılacak.







