11 Ekim
Letonya-Andora
16:00
11 Ekim
Macaristan-Ermenistan
19:00
11 Ekim
Norveç-İsrail
19:00
11 Ekim
Bulgaristan-Türkiye
21:45
11 Ekim
İspanya-Gürcistan
21:45
11 Ekim
Portekiz-İrlanda
21:45
11 Ekim
Estonya-İtalya
21:45
11 Ekim
Sırbistan-Arnavutluk
21:45

Beşiktaş'ta yabancılardan şahane katkı!

Beşiktaş, ligde ağları 12 kez sarsarken 11'ini yabancılar attı. Rafa 5 golle yıldızını parlattı.

calendar 11 Ekim 2025 11:35 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2025 11:38
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta yabancılardan şahane katkı!
Süper Lig'de 7 kez sahaya çıkan Beşiktaş, şu ana kadar 4 galibiyet-1 beraberlik- 2 mağlubiyet yaşayarak maç eksiğiyle birlikte 13 puan topladı.

Bu sezon hücumda fark yaratan siyah-beyazlı takım, rakip filelere 12 gol atarken yabancı futbolcuların gol yükünü sırtlaması dikkat çekti. Bu gollerin 11'ini yabancılar kaydederken, Rafa Silva rakip ağları 5 kez sarsarak takımdaki en skorer isim olmayı başardı. Portekizli oyuncuyu 3 golle Tammy Abraham takip ederken, El Bilal Toure, Vaclav Cerny ve Jota Silva da 1'er gol attı.

YERLİLERDEN BİR TEK CENGİZ ÜNDER FİLELERİ SARSTI


Siyah-beyazlılarda Süper Lig'de gol sevinci yaşayan tek yerli futbolcu, Başakşehir ağlarını havalandıran yeni transfer Cengiz Ünder oldu. Bir başka taze kan, orta sahanın dinamosu Orkun Kökçü ise yaptığı 2 asistle bu alandaki en skorer isim konumunda bulunuyor.

Beşiktaş, bu sezon ligde 12 golün çoğunluğunu ilk devrelerde buldu. İlk 45'te fileleri 7 kez sarsan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda ise 5 kez havalandırdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
