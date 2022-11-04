Beşiktaş'ta Wout Weghorst gelişmesi

Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst'un önceki gün antrenmanda kolunun üzerine düşmesi derbi öncesi taraftarları endişelendirmişti. Oyuncu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Wout Weghorst gelişmesi
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04 Kasım 2022 18:41
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Wout Weghorst ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Önceki yapılan antrenmanda kolunun üzerine düşen Wout Weghorst'un dirseğine aldığı darbe sonucu kolunda ağrı hissettiği ancak yapılan kontrollerde herhangi bir kırık veya omuzunda bir probleme rastlanmadığı belirtildi.

Derbi öncesi yapılan son antrenmanda kendisini deneyen Weghorst'un kendisini iyi hissettiği ve Galatasaray ile oynanacak maçta görev almak istediği öğrenildi. Bu gelişmenin ardından Hollandalı golcü, Galatasaray derbisinin kadrosuna alındı.

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