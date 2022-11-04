Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Wout Weghorst ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.Önceki yapılan antrenmanda kolunun üzerine düşen Wout Weghorst'un dirseğine aldığı darbe sonucu kolunda ağrı hissettiği ancak yapılan kontrollerde herhangi bir kırık veya omuzunda bir probleme rastlanmadığı belirtildi.Derbi öncesi yapılan son antrenmanda kendisini deneyen Weghorst'un kendisini iyi hissettiği ve Galatasaray ile oynanacak maçta görev almak istediği öğrenildi. Bu gelişmenin ardından Hollandalı golcü, Galatasaray derbisinin kadrosuna alındı.