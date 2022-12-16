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Beşiktaş'ta Wout Weghorst dönüyor

Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, iznini tamamlamasının ardından takıma katılacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ta Wout Weghorst dönüyor
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16 Aralık 2022 09:04
Wout Weghorst
Wout Weghorst
Beşiktaş
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takımı adına mücadele eden Wout Weghorst, turnuvada ülkesi adına önemli katkı verdi.

Özellikle Arjantin ile oynanan çeyrek final maçında 2 gol atmasına rağmen takımının elenmesine engel olamayan deneyimli forvet, Beşiktaş'a geri dönmeye hazırlanıyor.

30 yaşındaki futbolcu gelecek haftadan itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacak.



 
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