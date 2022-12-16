Beşiktaş'ta Wout Weghorst dönüyor

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takımı adına mücadele eden Wout Weghorst, turnuvada ülkesi adına önemli katkı verdi.
Özellikle Arjantin ile oynanan çeyrek final maçında 2 gol atmasına rağmen takımının elenmesine engel olamayan deneyimli forvet, Beşiktaş'a geri dönmeye hazırlanıyor.
30 yaşındaki futbolcu gelecek haftadan itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacak.
Özellikle Arjantin ile oynanan çeyrek final maçında 2 gol atmasına rağmen takımının elenmesine engel olamayan deneyimli forvet, Beşiktaş'a geri dönmeye hazırlanıyor.
30 yaşındaki futbolcu gelecek haftadan itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacak.