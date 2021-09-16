Beşiktaş'ta Welinton sakatlandı

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki Dortmund maçında sakatlanan Welinton için açıklama yaptı.



Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde B. Dortmund ile oynadığı müsabaka sırasında sol dizine aldığı darbe nedeniyle değerlendirmeye alınan Welinton Souza'nın uyluk kemiğinde (femur) kemik ödemi ve diz eklem kapsülünde gerilme saptanmıştır." ifadeleri kullanıldı.



Brezilyalı stoperin 10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor. Vida'nın da sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'ın stoperde alternatifleri Montero, Necip ve Mehmet Topal olarak gözüküyor.