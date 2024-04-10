Beşiktaş'ta Valentin Rosier'e izin çıkmadı

Beşiktaş'ın kadro dışı bırakıldıktan sonra Nice'e gönderdiği Valentin Rosier'in geri dönüşüne izin çıkmadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta Valentin Rosier'e izin çıkmadı
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10 Nisan 2024 12:31
Beşiktaş'ın kadro dışı bırakıldıktan sonra Nice'e gönderdiği Valentin Rosier'in geri dönüşüne izin çıkmadı.

Devre arasında disiplinsiz davranışları nedeniyle gönderilen Valentin Rosier'in dönüşüne yönetim de Fernando Santos da onay vermedi.

Ara transferde 3 milyon euro satın alma opsiyonuyla Fransız ekibine giden 27 yaşındaki oyuncu, 3 maçta şans buldu, 5 maçta kadroya bile alınmadı.

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