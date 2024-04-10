Beşiktaş'ta Valentin Rosier'e izin çıkmadı

Beşiktaş'ın kadro dışı bırakıldıktan sonra Nice'e gönderdiği Valentin Rosier'in geri dönüşüne izin çıkmadı.
Devre arasında disiplinsiz davranışları nedeniyle gönderilen Valentin Rosier'in dönüşüne yönetim de Fernando Santos da onay vermedi.
Ara transferde 3 milyon euro satın alma opsiyonuyla Fransız ekibine giden 27 yaşındaki oyuncu, 3 maçta şans buldu, 5 maçta kadroya bile alınmadı.
Devre arasında disiplinsiz davranışları nedeniyle gönderilen Valentin Rosier'in dönüşüne yönetim de Fernando Santos da onay vermedi.
Ara transferde 3 milyon euro satın alma opsiyonuyla Fransız ekibine giden 27 yaşındaki oyuncu, 3 maçta şans buldu, 5 maçta kadroya bile alınmadı.
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