Beşiktaş'ta Solskjaer sistemi!

Norveçli teknik adamın taktik planı sahaya yansıyor, siyah-beyazlılar hem Türkiye Kupası'nda yoluna devam ediyor hem de ligde yenilmezlik serisini sürdürüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta Solskjaer sistemi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Şubat 2025 11:47

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in uyguladığı plan etkisini gösterdi.

Beşıktaş'a imza attığı günlerde oyun prensipleri hakkında oldukça net konuşan ve devamlı taktiksel bilgi veren Teknik Direktör Solskjaer, İleri uzun paralel ve çapraz atılan doğru paslardan, agresif savunma yapısından, atağa kalkan rakipten top kapabilen orta saha tekniklerinden ve hücum bölgesinde adam eksilten ve isabetli sert şut atabilen oyuncu profilinden bahsetmişti. Ve bu sistemi zamanla doğru oynayabilecek bir takım kuracağını anlatmıştı.

NORVEÇLİ MEMNUN

Ve Norveçli çalıştırıcı şu günlerde sistemi yavaş yavaş oturtmanın ve gösterilen emeklerin karışlığını almanın haklı sevincini yaşıyor. Takım sezonu kupayla kapatmak için Türkiye Kupası'nda kayıpsız devam ediyor. Solskjaer ile birlikte Beşiktaş'ın Süper Lig'de yenilgisi yok ve galibiyet serisi de 3'e çıktı. Norveçli teknik adam takımın sistemin mantığını anladığını ve gelecek için daha da umutlu olduğunu vurguladı. Bu durumun kendisini oldukça memnun ettiğini söyledi.

NORVEÇ BASININDAN ÖVGÜ

Teknık Direktör Ole Gunner Solskjaer'in takımın başına gelişinden itibaren yükselişe geçen Beşiktaş ligde son 3 maçını kazanarak yenilmeme serisini 8'e çıkardı. Norveç basınında Solskjaer'e takıma yaptığı etkiyle ilgili övgü dolu sözlerle bahsedildi. Özellikle siyah-beyazlı futbolcuların yükselen performansı, savunma hattındaki disiplin ve orta sahadaki futbolcuların akıcı hücum futboluna dikkat çekti.


*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery