Beşiktaş'ta tüm gözler 29 Mart Cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisine çevrildi.
Bu sezon gösterdiği kötü performansla büyük bir hayal kırıklığı yaratan Siyah-Beyazlılar, ezeli rakibini yenerek kara bulutları üzerinden atmayı planlıyor.
BEŞİKTAŞ YÖNETİMİNDEN ÖZEL PRİM HAZIRLIĞI
Bu planı sorunsuz bir şekilde çözmek için hem yönetim hem de teknik heyet çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. . Yönetim, derbi için özel bir prim hazırlığında. Teknik heyet ise Galatasaray'ın artı ve eksiklerini analiz etmiş durumda.
CAMİAYA MORAL OLACAK
Ole Gunnar Solskjaer, puan kaybettikleri maçları da detaylı bir şekilde analiz etti. Norveçli çalıştırıcı, 29 Mart'ta oynanacak derbide alacağı galibiyetle taraftarlara kendisini affettirmek istiyor.
Sezonu Türkiye Ziraat Kupası ile taçlandırmak isteyen SiyahBeyazlılar, Süper Lig'de de üst basamaklarda yer alarak önümüzdeki sezona daha moralli girmek istiyor.
SOLSKJAER'İN PERFORMANSI
Solskjaer, Beşiktaş'ın başında 11 maçta 7 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı, 22 puan topladı.
Beşiktaş'ta sezonun affı derbi galibiyeti!
Bu sezon gösterdiği kötü performansla hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, Galatasaray derbisinde galibiyet alarak üzerindeki baskıyı kırmak istiyor.
Beşiktaş'ta tüm gözler 29 Mart Cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisine çevrildi.
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