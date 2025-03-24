Beşiktaş'ta sezonun affı derbi galibiyeti!

Bu sezon gösterdiği kötü performansla hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, Galatasaray derbisinde galibiyet alarak üzerindeki baskıyı kırmak istiyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta sezonun affı derbi galibiyeti!
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24 Mart 2025 08:41

Beşiktaş'ta tüm gözler 29 Mart Cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisine çevrildi.

Bu sezon gösterdiği kötü performansla büyük bir hayal kırıklığı yaratan Siyah-Beyazlılar, ezeli rakibini yenerek kara bulutları üzerinden atmayı planlıyor. 

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİNDEN ÖZEL PRİM HAZIRLIĞI 

Bu planı sorunsuz bir şekilde çözmek için hem yönetim hem de teknik heyet çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. . Yönetim, derbi için özel bir prim hazırlığında. Teknik heyet ise Galatasaray'ın artı ve eksiklerini analiz etmiş durumda.

CAMİAYA MORAL OLACAK

Ole Gunnar Solskjaer, puan kaybettikleri maçları da detaylı bir şekilde analiz etti. Norveçli çalıştırıcı, 29 Mart'ta oynanacak derbide alacağı galibiyetle taraftarlara kendisini affettirmek istiyor. 

Sezonu Türkiye Ziraat Kupası ile taçlandırmak isteyen SiyahBeyazlılar, Süper Lig'de de üst basamaklarda yer alarak önümüzdeki sezona daha moralli girmek istiyor.

SOLSKJAER'İN PERFORMANSI

Solskjaer, Beşiktaş'ın başında 11 maçta 7 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı, 22 puan topladı. 

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