Beşiktaş'ta sessiz sedasız ayrılık: Badra Cisse

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ta ara transfer ve tescil döneminde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Siyah-beyazlıların genç savunmacısı Badra Cisse, sessiz sedasız bir şekilde kulüpten ayrıldı.



Beşiktaş'ta ara transfer ve tescil döneminde bir ayrılık daha yaşandığı ortaya çıktı. Siyah-beyazlılarda geçtiğimiz sezon altyapı için transfer edilen Badra Cisse, Romanya'nın yolunu tuttu.



CLUJ İLE ANLAŞMA SAĞLADI



Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Romanya ekibi Cluj, 20 yaşındaki stoperi ara transfer ve tescil döneminde kadrosuna dahil etti. Beşiktaş'ın ilk başta olumsuz yanıt verdiği Rumen ekibinin teklifini daha sonra kabul ettiği kaydedildi.



Badra Cisse için kulüpler arasında yapılan anlaşmada bir opsiyon maddesinin bulunup bulunmadığı henüz netlik kazanmadı. Fildişili stoperin Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.



Beşiktaş'ta Valerien Ismael yönetiminde A takım kampına dahil edilen 20 yaşındaki savunmacı, Werder Bremen maçında forma şansı buldu. Siyah-beyazlılarda U-19 Takımı'nda forma şansı bulan Badra Cisse, 8 maçta oynadı ve 1 kez rakip fileleri havalandırdı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ