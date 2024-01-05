Beşiktaş'ta sakatlık: Necip Uysal

Beşiktaş'ta kaptan Necip Uysal, Kasımpaşa maçında sakatlandı ve oyundan çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta sakatlık: Necip Uysal
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05 Ocak 2024 21:33
Son güncelleme 05 Ocak 2024 21:36
Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan Beşiktaş'ta bir sakatlık yaşandı.

Siyah-beyazlıların kaptanı Necip Uysal, 53. dakikada Mamadou Fall ile kafa kafaya çarpıştı. 15 dakika oyuna devam eden Necip Uysal, daha sonra ise oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Necip, oyundan çıktığı sırada taraftarlar tarafından alkışlandı.

Beşiktaş'ta Necip Uysal yerine 68. dakikada Tayyip Talha Sanuç oyuna dahil oldu.

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