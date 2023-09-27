Beşiktaş'ta sakatlık!

Beşiktaş'ta deneyimli kaleci Mert Günok, Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlandı.
Karşılaşmanın 28. dakikasında sakatlık yaşayan milli eldiven oyuna devam edemedi.
Beşiktaş'ta Mert yerine Ersin Destanoğlu oyuna dahil oldu. Ersin Destanoğlu, 24 Ekim 2022 tarihinden sonra ilk kez bir Süper Lig maçında Beşiktaş'ın kalesini devraldı.
Karşılaşmanın 28. dakikasında sakatlık yaşayan milli eldiven oyuna devam edemedi.
Beşiktaş'ta Mert yerine Ersin Destanoğlu oyuna dahil oldu. Ersin Destanoğlu, 24 Ekim 2022 tarihinden sonra ilk kez bir Süper Lig maçında Beşiktaş'ın kalesini devraldı.