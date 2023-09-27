Beşiktaş'ta sakatlık!

Beşiktaş'ta Mert Günok, Adana Demirspor maçında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ta sakatlık!
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27 Eylül 2023 20:31
Son güncelleme 27 Eylül 2023 20:36
Beşiktaş'ta deneyimli kaleci Mert Günok, Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlandı.

Karşılaşmanın 28. dakikasında sakatlık yaşayan milli eldiven oyuna devam edemedi.

Beşiktaş'ta Mert yerine Ersin Destanoğlu oyuna dahil oldu. Ersin Destanoğlu, 24 Ekim 2022 tarihinden sonra ilk kez bir Süper Lig maçında Beşiktaş'ın kalesini devraldı.



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