Beşiktaş'ta sahne Vincent Aboubakar'ın!

Beşiktaş'ta İstanbulspor maçı öncesi tüm gözler Vincent Aboubakar'a çevrilmiş durumda.
Beşiktaş formasıyla üçüncü dönemine tutuk bir başlangıç yapsa da sonrasında Belçika'dan getirttiği özel antrenörüyle yaptığı bireysel çalışmalarla yükselişe geçen Vincent Aboubakar, İstanbulspor karşılaşmasında Kartal'ın en önemli hücum gücü olacak.
Beşiktaş formasıyla üçüncü dönemine tutuk bir başlangıç yapsa da sonrasında Belçika'dan getirttiği özel antrenörüyle yaptığı bireysel çalışmalarla yükselişe geçen Vincent Aboubakar, İstanbulspor karşılaşmasında Kartal'ın en önemli hücum gücü olacak.
Kamerunlu golcü, Beşiktaş formasıyla çıktığı son 2 maçta 2 gol 1 asistlik katkı gösterdi.