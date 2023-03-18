Beşiktaş'ta sahne Vincent Aboubakar'ın!

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Vincent Aboubakar, İstanbulspor maçı öncesi takımın en büyük gol umudu konumunda.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta sahne Vincent Aboubakar'ın!
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18 Mart 2023 12:57
Beşiktaş'ta İstanbulspor maçı öncesi tüm gözler Vincent Aboubakar'a çevrilmiş durumda.

Beşiktaş formasıyla üçüncü dönemine tutuk bir başlangıç yapsa da sonrasında Belçika'dan getirttiği özel antrenörüyle yaptığı bireysel çalışmalarla yükselişe geçen Vincent Aboubakar, İstanbulspor karşılaşmasında Kartal'ın en önemli hücum gücü olacak.

Kamerunlu golcü, Beşiktaş formasıyla çıktığı son 2 maçta 2 gol 1 asistlik katkı gösterdi.

 
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