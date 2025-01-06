Beşiktaş'ta rota: Ahmed Kutucu!

Beşiktaş yönetimi, transferde Eyüpspor formasıyla harika bir sezon geçiren Ahmed Kutucu'yu gündemine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; X.com
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Beşiktaş'ta rota: Ahmed Kutucu!
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06 Ocak 2025 09:57
Son güncelleme 06 Ocak 2025 10:08
Beşiktaş'ta kadroyu güçlendirmek adına transferde hareketliklilik yaşanıyor.

Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ahmed Kutucu, Süper Lig devlerini peşine taktı. Genç futbolcu, Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da transfer listesine girdi. 

BEŞİKTAŞ KOLLARI SIVADI!

Hücum hattında İmmobile'nin haricinde genç Semih ve Mustafa'nın haricinde alternatifi bulunmayan Beşiktaş, ara transfer döneminde Eyüpspor'un yükselen değeri Ahmed Kutucu'yu renklerine katmak için kolları sıvadı.

BEŞİKTAŞ DAHA YAKIN

Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giyme şansının Beşiktaş'a göre daha düşük ihtimal olması nedeniyle Ahmed'in de Beşiktaş'ı tercih edebileceği öğrenildi. Siyah beyazlılar, ara transferde bir sürprize imza atıp iki ezeli rakibinin elinden genç forveti kapmayı planlıyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Eyüpspor formasıyla 18 maça çıkan Kutucu, 8 gol 5 asistlik performans sergiledi.

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