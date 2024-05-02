Beşiktaş'ta Rizespor karşısında 5 eksik ve 2 sınırda!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında cuma günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

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Beşiktaş'ta Rizespor karşısında 5 eksik ve 2 sınırda!
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02 Mayıs 2024 15:00
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında cuma günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Aldığı kötü sonuçların ardından puan cetvelinde 5. sıraya kadar gerileyen siyah-beyazlıların 51 puanı bulunuyor.

Avrupa bileti almak isteyen ekiplerden Çaykur Rizespor ise 49 puanla 7. basamakta yer alıyor.

Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, 4-0 kazanmıştı.

Eksikler

Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısına çeşitli futbolcularından yoksun çıkacak.

Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Al-Musrati'nin yanı sıra tedavileri devam eden Tayfur Bingöl ve Amir Hadziahmetovic forma giyemeyecek. Serkan Emrecan Terzi ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un da karşılaşmada görev yapması beklenmezken, Demir Ege Tıknaz'ın durumu son antrenmanın ardından netleşecek.

Semih ve Amartey sınırda

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy ve Daniel Amartey sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Semih Kılıçsoy ve Daniel Amartey sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak olan Alanyaspor mücadelesinde cezalı olacak.

Bu arada Demir Ege Tıknaz da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Öte yandan, sarı kart cezasını tamamlayan Jonas Svensson ise mücadelede görev verilmesi halinde forma giyebilecek.

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