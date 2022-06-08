Süper Lig devi Beşiktaş , sezon başından beri Avrupa ekiplerinin radarına giren başarılı sol beki Rıdvan Yılmaz'ın transferini gerçekleştirmesi halinde Altay'ın 19 yaşındaki sol beki Kazımcan Karataş'a imza attırmaya çalışacak.



Kazımcan Karataş için teklifler değerlendirilecek



Belçika'nın Westerlo kulübünün de ilgisi olan Kazımcan için resmi teklife hazırlanan Beşiktaş, Rıdvan için pazarlıklarını sürdürüyor. Toplam borcu 400 milyon TL'ye ulaşan İzmir ekibi, aldığı bir dönemlik transfer yasağını kaldırabilmek için 2 milyon Euro gibi bir bir bütçeye ihtiyaç duyarken gelen teklifleri değerlendirmeye alıyor.



Süper Lig'de 22 maçta oynadı



Bu sezon Altay'da 22 Süper Lig maçına çıkan genç futbolcu, toplam 1399 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı. Kazımcan'ı değerini bulmamasında ise yıldız ismi kadroda tutmayı amaçlayan yönetim, cazip bir teklif gelmesi halinde oyuncunun gelişimini sürdürebileceği bir kulübe gitmesine izin verecek.



