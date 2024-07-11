Beşiktaş'ta Rebic sorunu!

Gelecek sezonun kadro planlamasını yapan Beşiktaş, yollarını ayıracağı isimleri belirledi.
Siyah beyazlı takımda ilk ayrılacak isimlerden biri olması beklenen Rebic, işi yokuşa sürebilir.
Sakatlığı bulunan Ante Rebic, Beşiktaş'ın başını ağrıtacak gibi duruyor.
HENÜZ TEKLİF GELMEDİ!
Bir yıllık sözleşmesi kalan Hırvat futbolcuya şimdiye kadar herhangi bir teklif gelmedi.
Deneyimli oyuncudan kendisine kulüp bulması istendi. Ayrılığa yanaşmaması halinde Rebic'in kadro dışı bırakılarak yeni sezon için A takım listesine yazılmayacağı ifade edildi.
Siyah beyazlı takımda ilk ayrılacak isimlerden biri olması beklenen Rebic, işi yokuşa sürebilir.
Sakatlığı bulunan Ante Rebic, Beşiktaş'ın başını ağrıtacak gibi duruyor.
HENÜZ TEKLİF GELMEDİ!
Bir yıllık sözleşmesi kalan Hırvat futbolcuya şimdiye kadar herhangi bir teklif gelmedi.
Deneyimli oyuncudan kendisine kulüp bulması istendi. Ayrılığa yanaşmaması halinde Rebic'in kadro dışı bırakılarak yeni sezon için A takım listesine yazılmayacağı ifade edildi.