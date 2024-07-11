Beşiktaş'ta Rebic sorunu!

Sakatlığı bulunan Ante Rebic ile yollarını ayırmak isteyen Beşiktaş, istemediği sonuçlar alabilir. İşte detaylar...

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta Rebic sorunu!
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11 Temmuz 2024 09:48
Gelecek sezonun kadro planlamasını yapan Beşiktaş, yollarını ayıracağı isimleri belirledi.

Siyah beyazlı takımda ilk ayrılacak isimlerden biri olması beklenen Rebic, işi yokuşa sürebilir.

Sakatlığı bulunan Ante Rebic, Beşiktaş'ın başını ağrıtacak gibi duruyor.

HENÜZ TEKLİF GELMEDİ!

Bir yıllık sözleşmesi kalan Hırvat futbolcuya şimdiye kadar herhangi bir teklif gelmedi.

Deneyimli oyuncudan kendisine kulüp bulması istendi. Ayrılığa yanaşmaması halinde Rebic'in kadro dışı bırakılarak yeni sezon için A takım listesine yazılmayacağı ifade edildi. 

 
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