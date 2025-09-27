27 Eylül
Gaziantep FK-Samsunspor
17:00
27 Eylül
Eyüpspor-Göztepe
17:00
27 Eylül
Heracles-S. Rotterdam
22:00
27 Eylül
Excelsior-PSV Eindhoven
21:00
27 Eylül
FC Volendam-PEC Zwolle
19:45
27 Eylül
Ajax-NAC Breda
17:30
27 Eylül
PSG-Auxerre
22:05
27 Eylül
Toulouse-Nantes
20:00
27 Eylül
Lorient-AS Monaco
18:00
27 Eylül
Cagliari-Inter
21:45
27 Eylül
Juventus-Atalanta
19:00
27 Eylül
Como-Cremonese
16:00
27 Eylül
Villarreal-Athletic Bilbao
22:00
27 Eylül
Mallorca-Alaves
19:30
27 Eylül
Atletico Madrid-Real Madrid
17:15
27 Eylül
Getafe-Levante
15:00
27 Eylül
Tottenham-Wolves
22:00
27 Eylül
N. Forest-Sunderland
19:30
27 Eylül
M.City-Burnley
17:00
27 Eylül
Leeds United-Bournemouth
17:00
27 Eylül
C.Palace-Liverpool
17:00
27 Eylül
Chelsea-Brighton
17:00
27 Eylül
Brentford-M. United
14:30
27 Eylül
Mönchengladbach-E. Frankfurt
19:30
27 Eylül
Wolfsburg-RB Leipzig
16:30
27 Eylül
St. Pauli-Leverkusen
16:30
27 Eylül
Mainz 05-B. Dortmund
16:30
27 Eylül
FC Heidenheim-Augsburg
16:30
27 Eylül
Ümraniye-Arca Çorum FK
19:00
27 Eylül
Esenler Erokspor-Iğdır FK
16:00
27 Eylül
Karagümrük-Trabzonspor
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Beşiktaş'ta Rafa Silva'ya vatandaş morali!

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın terapisinin yanı sıra Jota Silva'nın takıma katılmasıyla büyük moral bulan Portekizli oyuncu Rafa Silva'nın eski günlerindeki gibi katkı sağlaması bekleniyor.

calendar 27 Eylül 2025 10:03
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Rafa Silva'ya vatandaş morali!
Sezona oldukça kötü başlayan ve taraftarların performansından endişe duyduğu Rafa Silva, Kayseri deplasmanında resital sunmuştu.

Attığı üç golün yanı sıra pozitif vücut dili, hırsı ve konsantrasyonuyla da dikkati çeken Portekizli yıldızın mükemmel dönüşünü sağlayan iki faktör var.

Öncelikle teknik direktör Sergen Yalçın, 3-0'lık mağlubiyetle sonuçlanan Göztepe deplasmanı sonrası Rafa Silva'da gördüğü konsantrasyon eksikliği üzerine hemen devreye girdi. Yaptığı birebir görüşmelerle yıldız oyuncusunun motivasyonunu yerine getirdi.


JOTA SILVA MORAL VERDİ

Rafa Silva'yı kendine getiren diğer önemli gelişme ise Jota Silva'nın transferi oldu. Vatandaşının takıma katılmasıyla moral bulan Portekizli yıldız bu 'doping' sayesinde kendine geldi.

Tesislerde de dostluklarıyla dikkati çeken ikili, sık sık birlikte vakit geçiriyor. İki oyuncunun birbirleriyle uyum içinde olmasının, takımın performansına da olumlu yönde etki etmesi bekleniyor.

SERGEN YALÇIN'IN PLANI

Teknik Direktör Sergen Yalçın da Rafa Silva ve Jota Silva'nın yakaladığı uyumu, takımın özellikle hücum gücüne büyük katkı sağlaması için kullanmayı planladığı öğrenildi. 

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
