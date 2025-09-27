Beşiktaş'ta Rafa Silva'ya vatandaş morali!

Sezona oldukça kötü başlayan ve taraftarların performansından endişe duyduğu Rafa Silva, Kayseri deplasmanında resital sunmuştu.Attığı üç golün yanı sıra pozitif vücut dili, hırsı ve konsantrasyonuyla da dikkati çeken Portekizli yıldızın mükemmel dönüşünü sağlayan iki faktör var.Öncelikle teknik direktör Sergen Yalçın, 3-0'lık mağlubiyetle sonuçlanan Göztepe deplasmanı sonrası Rafa Silva'da gördüğü konsantrasyon eksikliği üzerine hemen devreye girdi. Yaptığı birebir görüşmelerle yıldız oyuncusunun motivasyonunu yerine getirdi.Rafa Silva'yı kendine getiren diğer önemli gelişme ise Jota Silva'nın transferi oldu. Vatandaşının takıma katılmasıyla moral bulan Portekizli yıldız bu 'doping' sayesinde kendine geldi.Tesislerde de dostluklarıyla dikkati çeken ikili, sık sık birlikte vakit geçiriyor. İki oyuncunun birbirleriyle uyum içinde olmasının, takımın performansına da olumlu yönde etki etmesi bekleniyor.Teknik Direktör Sergen Yalçın da Rafa Silva ve Jota Silva'nın yakaladığı uyumu, takımın özellikle hücum gücüne büyük katkı sağlaması için kullanmayı planladığı öğrenildi.